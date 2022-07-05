Яя Туре: «Я советовал Кесси выбрать «Барселону»

Ивуарийский полузащитник Франк Кесси перебрался в «Барселону», об этом было объявлено официально после многих месяцев пересудов. Бывший футболист клуба Яя Туре признал, что также повлиял на это решение - он советовал Кесси выбрать именно этот клуб.

- Я звонил ему, когда появились слухи о «Барселоне». Мы поддерживали связь, для него важно мое мнение, потому что я хорошо знаю этот клуб. Я советовал ему не раздумывать - если у него есть шанс перебраться, воспользоваться им, - цитирует слова Туре испанское издание Marca.

Яя Туре выступал в «Барселоне» с 2007 по 2010 год, Кесси ранее в чемпионате Испании не выступал.