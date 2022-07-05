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Чемпионат Испании. Ла Лига

Яя Туре: «Я советовал Кесси выбрать «Барселону»

05 Июля 2022 • 00:55 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
14.08 16:00

Ивуарийский полузащитник Франк Кесси перебрался в «Барселону», об этом было объявлено официально после многих месяцев пересудов. Бывший футболист клуба Яя Туре признал, что также повлиял на это решение - он советовал Кесси выбрать именно этот клуб.

- Я звонил ему, когда появились слухи о «Барселоне». Мы поддерживали связь, для него важно мое мнение, потому что я хорошо знаю этот клуб. Я советовал ему не раздумывать - если у него есть шанс перебраться, воспользоваться им, - цитирует слова Туре испанское издание Marca.

Яя Туре выступал в «Барселоне» с 2007 по 2010 год, Кесси ранее в чемпионате Испании не выступал.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Яя Туре Франк Кесси
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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