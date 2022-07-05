Милитао продлил контракт с «Реалом» на пять лет

Мадридский «Реал» продлил контракт с бразильским защитником Эдером Милитао на пять лет. Новость об этом сообщает инсайдер Натан Гиссинг.

Информатор отмечает, что стороны договорились о новом контракте еще после финального матча Лиги чемпионов, в котором «сливочные» смогли одолеть «Ливерпуль» со счетом 1:0.

24-летний центральный защитник пришел в стан «королевского клуба» в июле 2019 года. В прошлом сезоне футболист провел в составе «Реала» 34 матча в Ла Лиге. Он забил один мяч и отдал две голевых передачи.