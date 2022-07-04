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Испанский футбольный агент Мендоза прокомментировал возможный переход Баринова в «Валенсию» эксклюзив

04 Июля 2022 • 21:18 Комментировать

Известный испанский футбольный агент Антонио Мендоза в интервью корреспонденту портала «Евро-футбол.Ру» прокомментировал слухи о возможном трансфере футболиста «Локомотива» в один из испанских клубов.

- Если честно, я сильно сомневаюсь в том, что «Валенсия» может пригласить Дмитрия Баринова. Не секрет, что «Валенсию», скажем так, контролирует Жорже Мендеш, игроков там подбирают с его консультациями. Кроме того, сейчас в клубе сложилась не самая приятная ситуация с финансами, «летучие мыши» ориентируются на свободных агентов, а за Баринова нужно будет платить.

- А чисто в теории появление игрока из России в Испании возможно?

Почему нет? Любой игрок из России без проблем получит разрешение на работу в Испании, никакой дискриминации нет. Послушайте, я скажу вам еще кое-что. Газета, которая опубликовала информацию про Баринова и «Валенсию» совсем не надежная. Они постоянно публикуют всякий бред и никогда не угадывают, ха-ха. Я очень удивлюсь, если Дмитрий окажется в Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валенсия Чемпионат Испании Дмитрий Баринов
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