Известный испанский футбольный агент Антонио Мендоза в интервью корреспонденту портала «Евро-футбол.Ру» прокомментировал слухи о возможном трансфере футболиста «Локомотива» в один из испанских клубов.

- Если честно, я сильно сомневаюсь в том, что «Валенсия» может пригласить Дмитрия Баринова. Не секрет, что «Валенсию», скажем так, контролирует Жорже Мендеш, игроков там подбирают с его консультациями. Кроме того, сейчас в клубе сложилась не самая приятная ситуация с финансами, «летучие мыши» ориентируются на свободных агентов, а за Баринова нужно будет платить.

- А чисто в теории появление игрока из России в Испании возможно?

- Почему нет? Любой игрок из России без проблем получит разрешение на работу в Испании, никакой дискриминации нет. Послушайте, я скажу вам еще кое-что. Газета, которая опубликовала информацию про Баринова и «Валенсию» совсем не надежная. Они постоянно публикуют всякий бред и никогда не угадывают, ха-ха. Я очень удивлюсь, если Дмитрий окажется в Испании.