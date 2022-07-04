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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Родриго подпишет шестилетний контракт с «Реалом»

04 Июля 2022 • 17:52 Комментировать

«Реал» решил заблаговременно решить вопрос с новым контрактом для Родриго. По данным журналиста Марио Кортеганы, на следующей неделе стороны подпишут трудовой договор, рассчитанный до конца сезона 2027/2028. В контракте будет прописана клаузула, согласно которой выкупить Родриго можно будет за 1 миллиард евро.

Родриго перебрался в «Реал» из «Сантоса» летом 2019 года. С тех пор бразилец провёл за «сливочных» во всех соревнованиях 108 матчей. На счету Родриго 18 голов и 21 результативный на партнёра.

Ранее сообщалось, что новый контракт с «Реалом» должен подписать Винисиус Жуниор.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго
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