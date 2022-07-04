Андреас Кристенсен стал игроком «Барселоны». На официальном сайте каталонского клуба сообщается о том, что 26-летний датчанин подписал контракт до конца сезона 2025/2026. В трудовом соглашении прописана клаузула – приобрести Кристенсена можно за 500 миллионов евро.

«Барселоне» Андреас Кристенсен достался бесплатно. В первый день июля датский центральный защитник обрёл статус свободного агента в связи с истечением срока контракта с «Челси».

Презентация Андреаса Кристенсена пройдёт в ближайший четверг, 7 июля.

Кристенсен стал вторым летним новичком «Барселоны». Несколькими часами ранее каталонцы объявили о переходе в свои ряды Франка Кесси.