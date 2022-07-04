Кесси: «Я потею на поле, чтобы зарабатывать деньги, и не боюсь тяжёлой работы»

Новичок «Барселоны» Франк Кесси заявил журналистам, что пришел в «Барселону», чтобы повысить агрессивность и энергичность на поле.

«Я не боюсь бегать», — сказал Кесси о своем подходе к тяжелой работе в игре. «Это что-то естественное для меня. Я зарабатываю много денег, чтобы попотеть на поле. В Африке есть люди, которые каждое утро проходят 30 километров за куском хлеба».

Полузащитник перешел в каталонский клуб из «Милана» на правах свободного агента. О его переходе официально было объявлено в понедельник, 4 июля.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 31 матч и забил 6 голов.