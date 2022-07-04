Спортивный директор «Севильи» Мончи рассказал о возможном переходе Кунде в «Барселону»

Рамон Мончи, спортивный директор «Севильи», прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Жюля Кунде в каталонскую «Барселону».

«У нас не было никаких контактов с «Барселоной» по трансферу Кунде. Мы не ведём никаких переговоров. Я понимаю, что Хави хотел бы видеть связку Кунде-Араухо, но никаких переговоров нет», – цитирует Мончи журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что главным претендентом на Кунде является лондонский «Челси», который пока не может согласовать с «Севильей» трансфер футболиста. Сам француз сейчас восстанавливается после операции на колене, в надежде начать предсезонку в составе нового клуба.