Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Спортивный директор «Севильи» Мончи рассказал о возможном переходе Кунде в «Барселону»

04 Июля 2022 • 15:48 Комментировать

Рамон Мончи, спортивный директор «Севильи», прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Жюля Кунде в каталонскую «Барселону».

«У нас не было никаких контактов с «Барселоной» по трансферу Кунде. Мы не ведём никаких переговоров. Я понимаю, что Хави хотел бы видеть связку Кунде-Араухо, но никаких переговоров нет», – цитирует Мончи журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что главным претендентом на Кунде является лондонский «Челси», который пока не может согласовать с «Севильей» трансфер футболиста. Сам француз сейчас восстанавливается после операции на колене, в надежде начать предсезонку в составе нового клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Рамон Мончи Жюль Кунде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
16:16 · Испания. Ла Лига
Кесси: «Я потею на поле, чтобы зарабатывать деньги, и не боюсь тяжёлой работы»
16:06 · Англия. Премьер-лига
Букмекеры определили главного фаворита на Криштиану Роналду
15:48 · Испания. Ла Лига
Спортивный директор «Севильи» Мончи рассказал о возможном переходе Кунде в «Барселону»
15:08 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» сделал запрос «Барселоне» по Депаю
15:00 · Испания. Ла Лига
Отступные Кесси по контракту с «Барселоной» – 500 миллионов евро
14:25 · Англия. Премьер-лига
В Испании рассказали, может ли Роналду вернуться в «Реал» 1 слухи
12:58 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг не согласится на сокращение зарплаты в «Барселоне»
11:51 · Испания. Ла Лига
Стали известные подробности нового контракта Винисиуса
11:44 · Испания. Ла Лига
Два игрока «Барселоны» прибыли на тренировку, несмотря на запрет Хави
11:05 · Испания. Ла Лига
Касорла не собирается возвращаться в Ла Лигу
10:52 · Англия. Премьер-лига
Тринкан вернулся в «Барселону» после аренды в «Вулвз»
10:41 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет предложить Депая «Севилье»
10:04 · Англия. Премьер-лига
Криштиану Роналду может перейти в «Барселону»
09:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» через неделю объявит о важной сделке
09:34 · Англия. Премьер-лига
Бельерин может вернуться в Ла Лигу
Все новости
Рекомендуем