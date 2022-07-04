Отступные Кесси по контракту с «Барселоной» – 500 миллионов евро

Каталонская «Барселона» вписала огромную сумму отступных в контракт своего новичка Франка Кесси, который пополнил ряды клуба на правах свободного агента из итальянского «Милана». Согласно информации от Calciomercato, сумму отступных ивуарийца составит 500 миллионов евро.

Напомним, что «Барселона» и Кесси договорились об условиях контракта ещё с начала весны. Также клуб в ближайшее время должен официально представить нового защитника – Андреаса Кристенсена.

«Барселона» не впервые прописывает в контракты своих футболистов огромную сумму отступных. В контрактах Педри, Араухо и Фати подобная сумма составляет один миллиард евро.