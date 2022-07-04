Френки де Йонг не согласится на сокращение зарплаты в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг вряд ли согласится на кардинальное понижение зарплаты в каталонском клубе, считают испанские СМИ.

Сейчас футболист получает около 10 миллионов евро в год. «Барселоне» необходимо существенно сократить зарплатную ведомость и урезание контракта де Йонга могло бы стать выходом в этой ситуации. Более того, недавно президент клуба Жоан Лапорта поставил ультиматум де Йонгу в этом вопросе.

Однако в Испании предполагают, что игрок предпочтет перебраться в другой клуб, несмотря на то, что сам он хотел бы продолжить карьеру в каталонской команде.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 игры, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.