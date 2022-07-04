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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стали известные подробности нового контракта Винисиуса

04 Июля 2022 • 11:51 Комментировать

Испанские СМИ опубликовали сумму отступных, которые будут прописаны в новом контракте «Реала» с Винисиусом.

По данным Marca, желающим «выкупить» бразильского нападающего придется раскошелиться на 1 миллиард евро. Кроме того, ранее сообщалось, что после подписания нового соглашения, Винисиус станет одним из самых высокооплачиваемых игроков мадридского клуба.

«Я продолжу выступать в самом большом клубе мира. Это только начало. Мне предстоит многое покорить. Надеюсь, что к концу карьеры я завоюю много трофеев», — сказал Винисиус SporTV в прошлом месяце.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 35 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Также вместе с «Реалом» он выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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