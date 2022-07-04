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Чемпионат Испании. Ла Лига

Два игрока «Барселоны» прибыли на тренировку, несмотря на запрет Хави

04 Июля 2022 • 11:44 Комментировать

Игроки «Барселоны» Рики Пуч и Нету удивили главного тренера каталонского клуба Хави.

В понедельник игроки основного состава «Барселоны» прибыли на базу, чтобы пройти медобследование к предсезонке. Среди них оказались Пуч и Нету, несмотря на то, что ранее наставник каталонского клуба Хави запретил им появляться на базе, пока они не решат вопрос со своим будущим, сообщает Mundo Deportivo.

Хави ранее заявил «нарушителям», что они могут отдыхать до 11 июля и заодно разобраться с местом продолжения карьеры, однако, к удивлению тренера оба игрока явились на сбор на неделю раньше.

Пуч и Нету не входят в планы Хави на следующий сезон. Кроме того, «Барселоне» необходимо разгрузить платежную ведомость, чтобы получить возможность заняться трансферами новых футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Рики Пуч
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