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Чемпионат Испании. Ла Лига

Касорла не собирается возвращаться в Ла Лигу

04 Июля 2022 • 11:05 Комментировать

Бывшая звезда «Арсенала» испанский полузащитник Санти Касорла продлил контракт с «Аль-Саддом».

37-летний игрок продлил соглашение еще на один год.

Футболист перешел в катарский клуб в 2020 году, когда его тренировал нынешний наставник «Барселоны» Хави. Несмотря на возраст, игрок по-прежнему вызывает интерес некоторых испанских клубов, однако он решил задержаться в Катаре еще на один сезон.

В прошедшем сезоне Касорла провел в чемпионате Катара 16 матчей, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Санти Касорла Аль-Садд
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