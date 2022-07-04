Касорла не собирается возвращаться в Ла Лигу

Бывшая звезда «Арсенала» испанский полузащитник Санти Касорла продлил контракт с «Аль-Саддом».

37-летний игрок продлил соглашение еще на один год.

Футболист перешел в катарский клуб в 2020 году, когда его тренировал нынешний наставник «Барселоны» Хави. Несмотря на возраст, игрок по-прежнему вызывает интерес некоторых испанских клубов, однако он решил задержаться в Катаре еще на один сезон.

В прошедшем сезоне Касорла провел в чемпионате Катара 16 матчей, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.