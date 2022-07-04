«Барселона» хочет предложить Депая «Севилье»

«Барселона» намерена обменять нападающего Мемфиса Депая на защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Андалузский клуб оценивает Кунде в 60-65 миллионов евро. Футболистом активно интересуется «Барселона», но пока не готова предложить такую сумму. В свою очередь, каталонцы хотят облегчить свою платежную ведомость, и Депай является одним из футболистов, которые могут покинуть клуб этим летом.

Испанские СМИ сообщают, что «Барса» намерена обменять голландского нападающего на защитника «Севильи».

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.