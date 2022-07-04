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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» через неделю объявит о важной сделке

04 Июля 2022 • 09:58 Комментировать

17-летний полузащитник Гави, судя по всему, поставит подпись под новым трудовым соглашением с каталонской «Барселоной». Об этом сообщается на страницах Diario Sport.

Источник утверждает, что руководство «сине-гранатовых» договорилось с талантливым игроком о пролонгации сотрудничества. Новый трудовой договор хавбека будет рассчитан до середины 2026 года. Стороны подпишут контракт 11 июля, когда Гави выйдет из отпуска.

Нынешнее соглашение полузащитника с «Барселоной» истекает летом 2023 года.

В прошлом сезоне Гави сыграл 46 матчей за каталонскую команду, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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