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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» выставила на трансфер нападающего

04 Июля 2022 • 07:41 Комментировать

Форвард испанской «Севильи» Рони Лопеш выставлен на трансфер, об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Андалусийцы не заинтересованы в сотрудничестве с игроком и хотят побыстрее избавиться о него. Стоит отметить, что нападающий пополнил ряды «Севильи» летом 2019 года, заключив пятилетнее трудовое соглашение. Сумма его трансфера оценивалась в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лопеш выступал на правах аренды за пирейский «Олимпиакос». Нападающий принял участие в 18 поединках за греческую команду, в которых записал на свой счет три забитых мяча. После окончания сезона-2021/2022 Рони вернулся в Ла Лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Рони Лопеш
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