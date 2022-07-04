Шакира готова раскрыть компромат на Пике, который серьёзно ударит по репутации футболиста

Популярная певица Шакира может нанести серьезный ущерб репутации своего бывшего возлюбленного Херарда Пике. Как стало известно испанским СМИ, поп-исполнительница угрожает защитнику каталонской «Барселоны» раскрытием многих его секретов из личной жизни.

Шакира готова пойти на радикальные шаги, если Пике захочет отсудить у нее двух общих детей. В настоящий момент певица вместе со своей командой юристов разрабатывает план атаки на Херарда. Пике осознает все риски и понимает, какой ущерб его репутации может нанести информация, которой располагает Шакира.

Напомним, что пара находилась в отношениях с 2011 года, при этом их брак не был официально оформлен. Недавно Шакира рассталась с Пике из-за его измен.

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