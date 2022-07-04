Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Шакира готова раскрыть компромат на Пике, который серьёзно ударит по репутации футболиста

04 Июля 2022 • 07:00 Комментировать

Популярная певица Шакира может нанести серьезный ущерб репутации своего бывшего возлюбленного Херарда Пике. Как стало известно испанским СМИ, поп-исполнительница угрожает защитнику каталонской «Барселоны» раскрытием многих его секретов из личной жизни.

Шакира готова пойти на радикальные шаги, если Пике захочет отсудить у нее двух общих детей. В настоящий момент певица вместе со своей командой юристов разрабатывает план атаки на Херарда. Пике осознает все риски и понимает, какой ущерб его репутации может нанести информация, которой располагает Шакира.

Напомним, что пара находилась в отношениях с 2011 года, при этом их брак не был официально оформлен. Недавно Шакира рассталась с Пике из-за его измен.

Мисс «Бум-Бум» - о Пике, изменившем Шакире: «Он каждый день писал о моей заднице и присылал откровенные фото»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Шакира
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
02:11 · Испания. Ла Лига
Мемфис Депай хотел бы продлить отпуск перед возвращением в «Барселону»
03 Июля
23:57 · Испания. Ла Лига
Лунин остаётся в «Реале»
21:40 · Испания. Ла Лига
​Винисиус подпишет «звёздный» контракт с «Реалом»
17:02 · Англия. Премьер-лига
Опубликован самый дорогой состав из свободных агентов фото
16:34 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» покупает Алонсо за 10 млн евро
16:30 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва сообщил Гвардиоле, что намерен перейти в «Барселону»
15:43 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» поставила ультиматум де Йонгу слухи
14:47 · Англия. Премьер-лига
​Данджума приблизился к возвращению в Англию
13:05 · Англия. Премьер-лига
«Реал» разработал план замены Бензема на Холанна
12:55 · Германия. Бундеслига
Левандовски сделал важное заявление во время встречи с Хави
12:06 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» назвала сумму, какую выделит на покупку Аспиликуэты и Алонсо
10:45 · Испания. Ла Лига
Зарплата Дембеле по новому контракту с «Барселоной» снизится почти в два раза
09:51 · Испания. Ла Лига
«Реал» продал 50% прав на своего защитника за миллион евро
09:16 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» рассказали, как продвигаются переговоры с Дембеле
01:41 · Испания. Ла Лига
«Реал» установил ценник на Себальоса
Все новости
Рекомендуем