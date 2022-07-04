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Мемфис Депай хотел бы продлить отпуск перед возвращением в «Барселону»

04 Июля 2022 • 02:11 Комментировать

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай выразил желание вернуться в команду как можно скорее, чтобы удачно войти в новый сезон. Единственное, нападающий хотел бы продлить свой летний отпуск.

«Мне хочется вновь вернуться в «Барселону», и погрузиться в тренировочный процесс. Я долго ждал этого момента, но прежде, чем вернуться в команду, я хотел был продлить свой отпуск», - приводит слова голландца Marca.

Ранее руководство «сине-гранатовых» проинформировало агента игрока о намерении продать его в другой клуб. Сообщается, что представители футболиста уже начали подыскивать его новую команду.

Контракт Мемфиса Депая с «Барселоной» истекает следующим летом, после чего футболист станет свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Чемпионат Испании Мемфис Депай
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