Мемфис Депай хотел бы продлить отпуск перед возвращением в «Барселону»

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай выразил желание вернуться в команду как можно скорее, чтобы удачно войти в новый сезон. Единственное, нападающий хотел бы продлить свой летний отпуск.

«Мне хочется вновь вернуться в «Барселону», и погрузиться в тренировочный процесс. Я долго ждал этого момента, но прежде, чем вернуться в команду, я хотел был продлить свой отпуск», - приводит слова голландца Marca.

Ранее руководство «сине-гранатовых» проинформировало агента игрока о намерении продать его в другой клуб. Сообщается, что представители футболиста уже начали подыскивать его новую команду.

Контракт Мемфиса Депая с «Барселоной» истекает следующим летом, после чего футболист станет свободным агентом.