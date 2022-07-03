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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лунин остаётся в «Реале»

03 Июля 2022 • 23:57 Комментировать

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин принял решение ничего не менять в своей карьере. Ранее ходили слухи о возможной смене клуба  23-летним футболистом. Как сообщает Diario AS, на выбор Лунина повлияло рождение ребенка. Он предпочитает не срываться с насиженного места и продолжить карьеру в Мадриде. Его контракт с «Реалом» рассчитан до 2024 года.

Ранее Андрей Лунин играл на правах аренды в «Вальядолиде» и «Овьедо», а в прошлом сезоне в составе «бланкос» получил лишь несколько шансов, в том числе смог дебютировать в Ла Лиге, играя против «Атлетико» уже после завоевания «Реалом» чемпионского титула.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин
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