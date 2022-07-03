Зарплата Дембеле по новому контракту с «Барселоной» снизится почти в два раза

Экс-нападающий «Барселоны» Усман Дембеле близок к заключению нового контракта с каталонским клубом, сообщает Diario Sport.

Напомним, ранее руководство «сине-гранатовых» не успело продлить соглашение с 25-летним французом до 1 июля, поэтому Дембеле официально стал свободным агентом.

По сведениям источника, для осуществления сделки осталось получить лишь согласие директора «Барселоны» Матеу Алемани, ранее выступавшего против продления контракта с Дембеле. Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года, по которому вингер будет зарабатывать на 40% меньше, чем раньше.

В минувшем сезоне француз провёл за каталонцев 42 матча, забив в них два гола, а также отдав 13 результативных передач.