«Реал» продал 50% прав на своего защитника за миллион евро

Центральный защитник Виктор Чуст, правами на которого владеет мадридский «Реал», продолжит карьеру в «Кадисе», об этом сообщается на страницах газеты Marca.

Согласно данным испанских журналистов, «королевский» клуб продал половину прав на 22-летнего исполнителя за один миллион евро. При этом у мадридского гранда сохраняется право первоочередного выкупа Виктора.

В минувшем сезоне Чуст защищал цвета «Кадиса» на правах аренды. Футболист принял участие в 25 поединках элитного дивизиона чемпионата Испании, в которых получил две желтые карточки.