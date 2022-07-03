В «Барселоне» рассказали, как продвигаются переговоры с Дембеле

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался относительно ситуации с пролонгацией сотрудничества с французским вингером Усманом Дембеле.

«У «Барселоны» не существует дедлайна по вопросу контракта Дембеле. Сейчас обе стороны настроены оптимистично», - передает слова президента «сине-гранатовых» инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что сейчас Дембеле находится в статусе свободного агента. Его трудовое соглашение с каталонским грандом истекло в конце прошлого месяца. Клуб сейчас ведет переговоры с французом о продлении контракта на два года.