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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» установил ценник на Себальоса

03 Июля 2022 • 01:41 Комментировать

Мадридский «Реал» не продаст Дани Себальоса, если не получит соответствующее своим запросам предложение.

Из-за истекающего в следующем году контракта перспективы 25-летнего центрального полузащитника в мадридском клубе оцениваются как весьма туманные. Заинтересованность в услугах Себальоса уже выразил родной для него клуб – «Бетис». Однако мадридский «Реал», согласно информации Diario AS, не отпустит футболиста, если за него не будет предложена требуемая сумма – около 12-15 млн евро.

Дани Себальос принадлежит «Реалу» с 2017 года. На счету испанца пять забитых мячей и три результативные передачи в 74 встречах за «сливочных».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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