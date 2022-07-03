«Реал» установил ценник на Себальоса

Мадридский «Реал» не продаст Дани Себальоса, если не получит соответствующее своим запросам предложение.

Из-за истекающего в следующем году контракта перспективы 25-летнего центрального полузащитника в мадридском клубе оцениваются как весьма туманные. Заинтересованность в услугах Себальоса уже выразил родной для него клуб – «Бетис». Однако мадридский «Реал», согласно информации Diario AS, не отпустит футболиста, если за него не будет предложена требуемая сумма – около 12-15 млн евро.

Дани Себальос принадлежит «Реалу» с 2017 года. На счету испанца пять забитых мячей и три результативные передачи в 74 встречах за «сливочных».