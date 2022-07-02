Дембеле ещё не принял новый контракт «Барселоны»

«Барселона» и Усман Дембеле пока не согласовали новый контракт, несмотря на сообщения прессы.

Согласно данным испанских СМИ, француз решил остаться и готов подписать новый трудовой договор. По информации Relevo, стороны ещё не достигли полного соглашения по условиям контракта, но ситуация разъяснится в ближайшее время. Дембеле ещё может завершить сотрудничество с «сине-гранатовыми» и перейти в другой клуб, но руководство «Барселоны» настроено оптимистично.

Контракт Усмана Дембеле с каталонским грандом истёк 1 июля. В подписании 25-летнего вингера заинтересован лондонский «Челси».