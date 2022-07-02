Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле ещё не принял новый контракт «Барселоны»

02 Июля 2022 • 23:36 Комментировать

«Барселона» и Усман Дембеле пока не согласовали новый контракт, несмотря на сообщения прессы.

Согласно данным испанских СМИ, француз решил остаться и готов подписать новый трудовой договор. По информации Relevo, стороны ещё не достигли полного соглашения по условиям контракта, но ситуация разъяснится в ближайшее время. Дембеле ещё может завершить сотрудничество с «сине-гранатовыми» и перейти в другой клуб, но руководство «Барселоны» настроено оптимистично.

Контракт Усмана Дембеле с каталонским грандом истёк 1 июля. В подписании 25-летнего вингера заинтересован лондонский «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
02 Июля
23:46 · Англия. Премьер-лига
Модрич назвал одного из любимых товарищей по команде в своей карьере
23:36 · Испания. Ла Лига
Дембеле ещё не принял новый контракт «Барселоны»
23:15 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Барселоны» получил щедрое предложение от клуба из Саудовской Аравии
22:36 · Испания. Ла Лига
«Барселона» представит общественности двух новичков на следующей неделе
22:22 · Германия. Бундеслига
Президент «Барселоны» Лапорта: «Мы уже благодарны Левандовски»
22:13 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» высказался о возможном приобретении Кунде
21:45 · Испания. Ла Лига
​Лапорта: «Не собираемся продавать де Йонга»
21:41 · Англия. Премьер-лига
Президент «Барселоны»: «Рафинья хочет перейти к нам»
21:40 · Испания. Ла Лига
​Дембеле продлит контракт с «Барселоной» слухи
20:27 · Испания. Ла Лига
​Модрич скучает по Рамосу
19:32 · Англия. Премьер-лига
​Маркос Алонсо близок к тому, чтобы стать игроком «Барселоны» слухи
18:58 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» готова продать Депая за 25 млн евро
17:44 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» не улучшит предложение Дембеле слухи
15:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» может попытаться вернуть Морату
15:36 · Италия. Серия А
Игрок сборной Италии заявил, что мечтает играть за «Барселону»
Все новости
Рекомендуем