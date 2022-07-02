«Барселона» представит общественности двух новичков на следующей неделе

Центральный полузащитник Франк Кесси и центральный защитник Андреас Кристенсен совсем скоро будут представлены в качестве новичков «Барселоны».

Информацию подтвердил президент клуба Жоан Лапорта: «Кесси будет представлен публике в среду, а Кристенсен – в четверг». Оба игрока уже прошли медицинские обследования и поставили свои подписи под контрактом с «сине-гранатовыми».

25-летний Франк Кесси, ранее выступавший за итальянский «Милан», достался «Барселоне» в качестве свободного агента. То же самое касается и 26-летнего Андреаса Кристенсена, прежде защищавшего цвета лондонского «Челси».