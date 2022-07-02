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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» высказался о возможном приобретении Кунде

02 Июля 2022 • 22:13 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал сведения об интересе клуба к центральному защитнику «Севильи» Жюлю Кунде.

Глава каталонского клуба признаёт, что приобрести дорогостоящего центрбека будет нелегко, но работа над сделкой идёт полным ходом: «Этот вопрос нужно обсудить с Матеу Алемени [спортивным директором]. Существует множество препятствий, которые мы надеемся успешно решить. Мы начнём работу на высшем уровне после активации второго экономического рычага», – приводит слова Лапорты журналист Решад Рахман.

Жюль Кунде также интересен лондонскому «Челси». Трансферная стоимость 23-летнего француза оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Жоан Лапорта Жюль Кунде
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