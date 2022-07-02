​Лапорта: «Не собираемся продавать де Йонга»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал журналистам о ситуации 25-летнего хавбека команды Френки де Йонга. В последнее время голландского футболиста активно сватают в «Манчестер Юнайтед».

«Де Йонга в своих рядах хочет видеть не только «Манчестер Юнайтед». Есть и другие клубы, которые проявляют интерес. Мы не собираемся продавать де Йонга. Он хочет остаться», - слова Лапорта передаёт журналист Виктор Наварро.

Френки де Йонг представляет «Барселону» с лета 2019 года. В 137 матчах за каталонскую команду голландский футболист забил 12 голов и отдал 17 результативных передач.