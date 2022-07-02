Всё идёт к тому, что Усман Дембеле останется в «Барселоне». В пятницу французский вингер стал свободным агентом после истечения срока контракта. Впрочем, у Дембеле на столе лежит предложение от «сине-гранатовых». По данным испанского издания Sport, стороны подпишут договор в самое ближайшее время. Новый контракт Дембеле будет рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Усман Дембеле играет за «Барселону» с сезона 2017/2018 после трансфера из дортмундской «Боруссии». В 149 играх за «сине-гранатовых» Дембеле забил 32 гола и отдал 34 результативных паса на парнёров.