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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дембеле продлит контракт с «Барселоной» слухи

02 Июля 2022 • 21:40 Комментировать

Всё идёт к тому, что Усман Дембеле останется в «Барселоне». В пятницу французский вингер стал свободным агентом после истечения срока контракта. Впрочем, у Дембеле на столе лежит предложение от «сине-гранатовых». По данным испанского издания Sport, стороны подпишут договор в самое ближайшее время. Новый контракт Дембеле будет рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Усман Дембеле играет за «Барселону» с сезона 2017/2018 после трансфера из дортмундской «Боруссии». В 149 играх за «сине-гранатовых» Дембеле забил 32 гола и отдал 34 результативных паса на парнёров. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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