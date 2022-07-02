​Модрич скучает по Рамосу

Хавбек «Реала» Лука Модрич признался, что скучает по Серхио Рамосу. Защитник прошлым летом оставил мадридский клуб после 16 лет выступлений в его рядах.

«Уход любого игрока, с которым вы разделяли успешные сезоны, является болезненным. Рамос был рядом с первого моего дня в «Реале», он помог мне адаптироваться и подбадривал меня. Мы стали большими друзьями, мы собирались семьями.

Мы до сих пор общаемся каждый день, по крайней мере, посредством сообщений. Я скучаю по нему, но таков футбольный мир», - сказал Модрич Sportske.

Напомним, что Серхио Рамос в настоящий момент представляет «ПСЖ».