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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» готова продать Депая за 25 млн евро

02 Июля 2022 • 18:58 Комментировать

«Барселона» открыта к летней продаже вингера Мемфиса Депая. Как сообщает AS, каталонский клуб готов принять предложение по Депаю в размере 25 миллионов евро.

Действующий контракт Мемфиса Депая с «Барселоной» рассчитан ещё на один сезон. На «Камп Ноу» голландец переехал год назад на правах свободного агента после истечения срока трудового соглашения с «Лионом». За «сине-гранатовых» Депай успел провести 37 матчей. В них вингер записал на свой счёт 13 голов и два результативных паса на партнёров.

Мемфису Депаю 28 лет. Специалисты из transfermarkt оценивают футболиста в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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