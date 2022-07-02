Модрич – о матче с «ПСЖ»: «Когда мы нашли свой ритм, мы просто раздавили их»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич вспомнил победу своей команды в ⅛ финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Напомним, что по сумме двух матчевой дуэли «сливочные» одержали верх со счётом 3:2.

«Было непривычно видеть Месси в другой футболке. Неймар и Мбаппе обеспечили им преимущество в первом матче, но когда мы нашли свой ритм, мы просто раздавили их», – цитирует хорвата Sportske Novosti.

Напомним, что в конце мая мадридский «Реал» отпраздновал свой четырнадцатый титул Лиги чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль». На пути к трофею «сливочные» также выбили из турнира «Челси» и «Манчестер Сити».