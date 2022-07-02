Модрич рассказал, почему Бензема заслужил «Золотой мяч»

Один из лидеров мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением о своем одноклубнике Кариме Бензема. По мнению хорватского игрока, именно француз является главным фаворитом на «Золотой мяч» в этом году.

«Бензема – это девятка и десятка. Два в одном! Это синергия таланта и мощи. Он является одним из величайших футболистов, с которыми мне довелось играть.

Нет сомнений, что Карим заслужил «Золотой мяч». Он провел потрясающий сезон. Бензема заставил замолчать всех хейтеров», - цитирует Модрича Sportske Novosti.

В прошлом сезоне Карим вместе с «Реалом» стал победителем Ла Лиги и Лиги чемпионов. На его счету 44 гола и 15 ассистов в 46 играх.