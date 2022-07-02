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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» готов продать одного из лидеров за 60 миллионов евро

02 Июля 2022 • 09:34 Комментировать

Мадридский «Атлетико» не исключает продажи нескольких футболистов в летнее трансферное окно. В список «на выход» был включен центральный защитник Хосе Хименес.

Как сообщается на страницах AS, руководство «матрасников» готово расстаться с основным защитником, если за него предложат 60 миллионов евро. В Мадриде ценят Хименеса, однако понимают, что после успешного сезона можно очень выгодно продать уругвайца.

В прошлом сезоне Хосе стал лидером «матрасников» по перехватам, выносам, выигранным воздушным дуэлям и заблокированным ударам.

В минувшем розыгрыше Ла Лиги защитник сыграл 24 матча, забил один гол и получил восемь желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Хосе Хименес
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