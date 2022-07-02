«Барселона» нашла способ, как купить Левандовски и других звёзд

Каталонская «Барселона» хочет решить свои финансовые проблемы за счет продажи телевизионных прав. Об этом сообщают журналисты ESPN.

В планах «сине-гранатовых» продажа 15 процентов телевизионных прав, за которые клуб может получить порядка 200 миллионов евро. Именно эту сумму руководство «Барселоны» намерено потратить на долгожданное усиление состава.

Напомним, что в шорт-листе каталонского топ-клуба фигурируют имена Роберта Левандовски, Жюля Кунде, Бернарду Силвы и Рафиньи. Трансферная стоимость каждого из перечисленных игроков оценивается минимум в 50 миллионов евро.

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