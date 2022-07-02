Анчелотти нашёл способ реанимировать карьеру Азара

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намерен дать последний шанс бельгийскому полузащитнику Эдену Азару.

Согласно данным AS, итальянский специалист планирует изменить роль Азара в команде. «Папа Карло» намерен попробовать Эдена на позиции ложной девятки. Благодаря этому маневру у французского нападающего Карима Бензема будет больше времени на отдых.

Азар перешел в «королевский клуб» из лондонского «Челси» летом 2019 года, заключив пятилетнее трудовое соглашение. С того времени бельгиец провел в составе мадридцев 66 матчей, в которых забил шесть голов и отдал десять результативных передач.