Два клуба хотят подписать 39-летнего Дани Алвеса

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес может вернуться к себе на родину. Заинтересованность в сотрудничестве с 39-летним латералем проявляют два бразильских клуба. Речь идет об «Атлетико Паранаэнсе» и «Флуминенсе», об этом рапортует портал Goal.com.

Напомним, что вторую часть прошлого сезона Алвес провел на «Камп Ноу», после чего его контракт с «сине-гранатовыми» завершился. Бразилец покинул каталонский коллектив на правах свободного агента.

В сезоне-2021/2022 защитник принял участие в 14 поединках испанского чемпионата, в которых записал на свой счет один забитый мяч и три результативных паса.