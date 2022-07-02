Симеоне нашёл усиление для «Атлетико» в «ПСЖ»

Защитник Преснел Кимпембе, которого «ПСЖ» решил выставить на трансфер, может сменить чемпионат Франции на испанскую Ла Лигу. Согласно сообщениям журналистов AS, заинтересованность в переходе 26-летнего исполнителя проявляет мадридский «Атлетико».

Парижане решили избавиться от Кимпембе в связи со скорым подписанием словацкого защитника Милана Шкриньяра. Переговоры с миланским «Интером» о трансфере игрока находятся на финальной стадии.

Действующий контракт Преснела с парижанами рассчитан до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.