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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне нашёл усиление для «Атлетико» в «ПСЖ»

02 Июля 2022 • 05:47 Комментировать

Защитник Преснел Кимпембе, которого «ПСЖ» решил выставить на трансфер, может сменить чемпионат Франции на испанскую Ла Лигу. Согласно сообщениям журналистов AS, заинтересованность в переходе 26-летнего исполнителя проявляет мадридский «Атлетико».

Парижане решили избавиться от Кимпембе в связи со скорым подписанием словацкого защитника Милана Шкриньяра. Переговоры с миланским «Интером» о трансфере игрока находятся на финальной стадии.

Действующий контракт Преснела с парижанами рассчитан до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Преснел Кимпембе
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