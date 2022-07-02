На стадионе «Барселоны» появились фотографии трёх игроков

На домашней арене каталонской «Барселоны» появились снимки трех футболистов и трех футболисток, об этом информирует Give me Sport.

Согласно данным испанских журналистов, от мужской команды на фотографиях присутствуют полузащитник Педри, а также нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг и Ансу Фати. От женской половины на стадионе «сине-гранатовых» изображены Алексия Путеллас, Мария Леон и Айтина Бонмати.

В каталонском гранде заявили, что намерены в одинаковой мере продвигать как мужскую, так и женскую команды.

Ранее стало известно о переименовании «Камп Ноу». Теперь домашний стадион «Барсы» носит название «Spotify Камп Ноу».