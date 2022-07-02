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Чемпионат Испании. Ла Лига

Себальос не боится конкуренции с дорогостоящим новичком «Реала»

02 Июля 2022 • 01:46 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос не считает Орельена Чуамени своим конкурентом.

С нового сезона состав «сливочных» пополнит опорный хавбек Орельен Чуамени, купленный у «Монако» за 80 млн евро (сумма может достичь 100 млн при активации бонусов). По словам Себальоса, дорогостоящий француз не доставит ему проблем.

«Беспокоит ли меня приход в «Реал» Чуамени? Нет, он не играет на моей позиции, – отметил полузащитник. – Это абсолютно нормальное явление – «Реал» должен покупать лучших», – заявил 25-летний испанец.

Дани Себальос провёл 18 матчей за «Реал» в прошедшем сезоне. Интерес к игроку проявляет «Бетис».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос Орельен Чуамени
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