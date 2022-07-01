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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» предложила Дембеле новый контракт с сокращением зарплаты на 40%

01 Июля 2022 • 23:14 Комментировать

«Барселона» по-прежнему рассчитывает сохранить в своих рядах вингера Усмана Дембеле.

25-летний игрок с 1 июля официально стал свободным агентом, однако его переговоры с «Барселоной» ещё не подошли к концу. По данным El Partidazo de COPE, Дембеле хочет остаться в клубе, а боссы каталонцев предложили ему новый контракт с сокращением зарплаты на 40% по сравнению с завершившимся договором, что поставит француза в один ряд с 19-летним Ансу Фати в финансовой иерархии клуба.

Сообщается также, что исход переговоров с Усманом Дембеле никак не скажется на потенциальном приобретении «Барселоной» вингера «Лидса» Рафиньи, поскольку Хави считает игроков совместимыми.

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Евро-Футбол.Ру,
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