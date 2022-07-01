Испанская «Барселона» изменила название домашней арены, которая ранее называлась «Камп Ноу».

Новое название стадиона — «Spotify Камп Ноу», сообщает официальный сайт клуба. «Барселона» переименовала арену впервые с 2001 года, когда и было присвоено название «Камп Ноу».

Spotify является шведским музыкальным стриминговым сервисом. «Сине-гранатовые» не поделились информацией о сумме сделки. Разные источники сообщали, что клуб на данном договоре заработает около 300 миллионов евро.

Стадион каталонской команды был открыт в сентябре 1957 года. Прежние названия арены «Estadio del Club de Futbol Barcelona (1957-1973)» и «Estadio del Club de Futbol Barcelona (1973–2001)».