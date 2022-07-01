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Чемпионат Испании. Ла Лига

Усман Дембеле стал свободным агентом

01 Июля 2022 • 14:07 Комментировать

Французский вингер Усман Дембеле сегодня, 1 июля, получил статус свободного агента. У 25-летнего футболиста истек срок действия трудового соглашения с каталонской «Барселоной».

Несмотря на это, «сине-гранатовые» продолжают вести переговоры с игроком о новом контракте. Об этом рапортует Diario Sport. Если сторонам удастся согласовать новый договор, клубу придется регистрировать сделку не как продление соглашения, а как новый трансфер. Это может затруднить его регистрацию из-за регламента Ла Лиги.

На счету Дембеле 21 поединок в минувшем розыгрыше чемпионата Испании. Француз отметился одним забитым мячом и 13 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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