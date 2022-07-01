Кавани хочет играть в Ла Лиге, один местный клуб из топ-10 готов предложить ему контракт

Нападающий Эдинсон Кавани продолжает заниматься поисками новой команды. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, уругваец хотел бы выступать в испанской Ла Лиге, где в его услугах заинтересована «Валенсия».

По сведениям источника, для главного тренера «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо уругваец является приоритетной трансферной целью на лето. «Валенсия» готова удовлетворить финансовые требования уругвайца и предложить ему краткосрочный контракт.

Напомним, что Кавани находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», где за два года так и не смог выиграть ни одного трофея.