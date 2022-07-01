Хименес хотел бы остаться в «Атлетико» на всю жизнь

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес готов остаться в клубе вплоть до окончания игровой карьеры. Об этом в социальных сетях рапортует журналист Маттео Моретто.

Напомним, что Хименес стабильно выступает в основе мадридского клуба начиная с сезона-2014/15. Сейчас защитнику всего 27 лет, но он намерен продолжать выступать за команду Диего Симеоне. В прошлом сезоне уругваец отметился по голу и ассисту в Ла Лиге.

Ранее Хименес был интересен лондонскому «Челси», который находится в поисках как минимум двух центральных защитников. Тем не менее, переезд уругвайца на «Стэмфорд Бридж» в данный момент практически невозможен.