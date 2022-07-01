Один из нападающих «Реала» готовится к трансферу

Нападающий мадридского «Реала» Борха Майораль, который испытывает острую нехватку игровой практики на «Сантьяго Бернабеу», задумался над сменой клубной прописки.

По данным журналистов Todofichajes, у 25-летнего форварда есть два варианта продолжения карьеры в испанском чемпионате. Заинтересованность в услугах Борхи проявляют «Сельта» и «Хетафе». Рыночная стоимость нападающего оценивается в девять миллионов евро.

Майораль – воспитанник академии «Реала». Он часто отправлялся по арендам, поиграв за «Вольфсбург», «Леванте», «Рому» и «Хетафе».

В прошлом сезоне Борха забил шесть голов в 18 проведенных матчах испанской Ла Лиги.