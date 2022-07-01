«Барселона» нашла новый клуб для Юмтити

Центральный защитник Самуэль Юмтити близок к уходу из каталонской «Барселоны». Французский игрок может продолжить карьеру у себя на родине, об этом рапортует RMC Sport.

Новым местом работы 28-летнего защитника может стать «Ренн». Стороны уже начали предварительные переговоры по трансферу игрока.

Самуэль выступает за «сине-гранатовых» с лета 2016 года. Его действующий трудовой договор с каталонцами рассчитан до окончания сезона-2025/2026.

Стоит отметить, что эксперты портала Transfermarkt оценивают его текущую трансферную стоимость всего в два миллиона евро.