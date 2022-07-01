Звёздный испанец решил уйти из «Реала»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио близок к смене клубной прописки. Об этом сообщается на страницах портала Sport.es.

Как информирует источник, 26-летний испанский футболист намерен найти команду, в которой будет получать больше игровой практики, чем на «Сантьяго Бернабеу». Марко надеется попасть в заявку сборной Испании на чемпионат мира в Катаре.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры Асенсио называются лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» и «Милан».

Контракт полузащитника с «Реалом» истекает летом 2023 года. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.