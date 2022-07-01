Турецкий клуб хочет подписать полузащитника «Реала»

Представители турецкого «Галатасарая» хотят попробовать заполучить в свои ряды испанского полузащитника мадридского «Реала» Иско.

По информации Mundo Deportivo, турецкая команда хочет очень серьёзно усилиться в это трансферное окно для того, чтобы выиграть национальный чемпионат и выйти в Лигу чемпионов. На подписании 30-летнего испанского футболиста настаивает главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук. Напомним, что в услугах Иско также заинтересованы «Севилья» и «Рома».

В прошлом сезоне Иско провёл в испанском чемпионате 14 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.