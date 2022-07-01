Экс-форвард «ПСЖ»: Мбаппе планировал перейти в «Реал»

Испанский нападающий Хесе Родригес, который играл за «ПСЖ» и мадридский «Реал», высказался по поводу решения Килиана Мбаппе остаться в парижском клубе.

Хесе сказал As, что когда он ещё играл в «ПСЖ» вместе с Мбаппе, то французский форвард говорил о том, что планирует перейти в мадридский «Реал». Испанец выразил удивление, что Килиан в итоге принял решение остаться в парижской команде.

«Мне кажется, что всё это связано с большим давлением вне футбола, ведь Мбаппе звонили люди, которые не должны были вмешиваться в подобные дела», - добавил Родригес.

Напомним, что Килиан Мбаппе этим летом мог стать свободным агентом и перейти в «Реал», но форвард подписал новое соглашение с «ПСЖ» до 2025 года.