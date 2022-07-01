Сын Зидана остался без команды

Французский голкипер Люка Зидан, который до этого выступал за испанский клуб «Райо Вальекано», стал свободным агентом.

24-летний сын именитого французского экс-футболиста и тренера Зинедина Зидана стал свободным агентом, так как его соглашение с «Райо Вальекано» истекло, а о новом контракте голкипер договориться не сумел. Стоит отметить, что до этого Зидан-младший выступал за «Расинг» и мадридский «Реал».

В прошлом сезоне Люка Зидан провёл в испанском чемпионате в составе «Райо Вальекано» восемь поединков, в одном из которых сумел оставить свои владения в неприкосновенности.