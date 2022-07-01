Хави назвал игроков, на которых не рассчитывает в новом сезоне

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес назвал имена четырёх футболистов каталонской команды, на которых он не рассчитывает в предстоящем сезоне.

По информации The Mirror, испанский специалист не рассчитывает на защитников Оскара Мингесу и Самуэля Юмтити, а также на полузащитника Рики Пуча и датского форварда Мартина Брайтвайта. Хави уже посоветовал всем четырём игрокам приступить к поискам новой команды.

Напомним, что в прошлом сезоне «сине-гранатовые» под руководством Хави Эрнандеса заняли в испанской лиге вторую строчку. Чемпионство выиграли футболисты мадридского «Реала».