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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави назвал игроков, на которых не рассчитывает в новом сезоне

01 Июля 2022 • 07:05 Комментировать

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес назвал имена четырёх футболистов каталонской команды, на которых он не рассчитывает в предстоящем сезоне.

По информации The Mirror, испанский специалист не рассчитывает на защитников Оскара Мингесу и Самуэля Юмтити, а также на полузащитника Рики Пуча и датского форварда Мартина Брайтвайта. Хави уже посоветовал всем четырём игрокам приступить к поискам новой команды.

Напомним, что в прошлом сезоне «сине-гранатовые» под руководством Хави Эрнандеса заняли в испанской лиге вторую строчку. Чемпионство выиграли футболисты мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Самуэль Юмтити Мартин Брайтвайт Рики Пуч Оскар Мингеса
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